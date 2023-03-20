Их хотят наказать по попыткам дестабилизации ситуации в странах.

Несколько министров иностранных дел европейских стран призвали ввести санкции в отношении олигархов, причастных к "попыткам дестабилизации" в Молдове и Грузии, пишет Politico.

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна перед встречей министров иностранных дел ЕС отметила, что "эти две страны сталкиваются с попытками дестабилизации, которые требуют максимальной бдительности".

"Это может быть основанием для того, чтобы мы начали рассматривать вопросы относительно тех, кто ответственен за эти попытки", – заявила она.

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Ее коллеги из Румынии и Эстонии также призвали блок применить санкции к пророссийским олигархам в Молдове.

"[ЕС] несет ответственность за привлечение и создание нового механизма санкций против российских агентов, против тех олигархов в Молдове, которые готовят переворот", – заявил эстонский министр Урмас Рейнсалу.

Попытки дестабилизации в Грузии и Молдове - что надо знать

Полномасштабное вторжение России в Украину привело к росту опасений относительно вмешательства Москвы в ситуацию в Молдове и Грузии, которые также стремятся стать странами-членами ЕС.

Власти Молдовы публично разоблачали планы Кремля по свержению правительства. Министр внутренних дел Молдовы Ана Ревенко заявляла, что "Москва, заинтересованные группы и беглые олигархи" объединяют усилия, чтобы изменить демократический курс в Кишиневе. Речь идет, среди прочих, о пророссийском олигархе Илане Шоре, которого обвиняют в финансировании протестов против проевропейского правительства страны.

В Грузии накануне правящая партия "Грузинская мечта", которая находится у власти с 2012 года, пыталась принять противоречивый закон об "иноагентах", который из-за сходства с законом, действуещим в РФ, прозвали российским. Принятие закона спровоцировало масштабные акции протеста в Тбилиси и других городах страны, из-за чего в конечном итоге властям пришлось отказаться от него. Основателя "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили связывают с Россией тесные связи. В частности, именно здесь он накопил свой капитал в 1990-х годах.

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