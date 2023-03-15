Россия хотела сделать Кишинев своим сателлитом.

Осенью 2021-го года администрация президента Владимира Путина разработала план, целью которого был захват Молдовы. Как сообщает Telegram-канал "Агентство", доступ к нему получило несколько медиа из международного журналистского консорциума.

У документа было название "стратегические цели Российской Федерации в Республике Молдова". Среди целей в нем были в том числе принудительное вступление Кишинева в ОДКБ и в Евразийский экономический союз (ЕАЭС).

Документ построен по схожему сценарию, как и план РФ по захвату Республики Беларусь.

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"Цели России в Молдове делятся на военно-политические, торгово-экономические и гуманитарные и разбиты по степени срочности – до 2022, 2025 и 2030 годов", - говорится в материале "Агентства".

В частности до 2025-го года в администрации Путина хотели сформировать в Молдове пророссийские настроения за счет дружественных с РФ политических движений. В том числе должна Москва должна была препятствовать "румынизации" и увеличивать россиянизацию за счет образования на русском языке.

В документе говорилось и о других долгосрочных целях России. Одной из них стало установление русского языка как языка межнационального общения в Молдове, в частности через обеспечение присутствия в стране российских СМИ. Также в течение 2021-2030 гг. Россия должна активно бороться с влиянием НАТО, ЕС, США, Турции и Украины на Молдову.

РФ хотела давить на Кишинев и с помощью экономических инструментов. В документе указано, что Молдова зависима от российского импорта: в первую очередь речь идет о поставках газа.

Также были и краткосрочные цели, в которые входили: противодействие действиям правительства на устранение российского военного присутствия в Приднестровье, создание сети неправительственных организаций, продвигающих развитие российско-молдавских отношений, а также открытие генконсульства России в столице Гагаузии Комрате.

Отношения России и Молдовы: что известно из актуального

В начале февраля УНИАН сообщал, что Кишинев получил от Владимира Зеленского план, который предусматривал захват Молдовы силами Российской Федерации. Благодаря этому молдавские спецслужбы выявили диверсионную деятельность, направленную на подрыв государства Молдовы, дестабилизацию и нарушение общественного порядка.

В молдавском МИД заявили, что Кишинев ждет победы Украины, чтобы деоккупировать Приднестровье.

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что Молдова пока не планирует отказываться от нейтрального статуса.

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