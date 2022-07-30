Несмотря на попытки нынешнего руководства России возродить "империю зла", их планы потерпят поражение.

Российское руководство пытается возродить "империю зла", но эти попытки потерпят неудачу.

Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак во время церемонии предоставления военной базе, где дислоцируются силы США, названия "Лагерь Костюшко", пишет RMF24.

Он назвал президента США Рональда Рейгана (1981-1989 гг., - УНИАН) очень важной фигурой в истории.

"Соединенные Штаты привели к исчезновению "империи зла" в конце 1980-х годов. Благодаря президенту Рейгану, а также при большом участии Папы-поляка сегодня святого Иоанна Павла II, "империя зла" прекратила свое существование", - отметил Блащак.

Польский министр подчеркнул, что несмотря на попытки нынешнего руководства России возродить "империю зла", их намерения это сделать потерпят поражение.

"Сегодня мы наблюдаем попытки возрождения этой империи, "империи зла" правителями Кремля, сегодняшними правителями Кремля. И мы убеждены, что на основе сотрудничества, как части Североатлантического альянса, но также и на основе тесного польско-американского сотрудничества, все попытки воссоздать "империю зла" потерпят поражение", - сказал Блащак.

Вторжение РФ в Украину

Как сообщал УНИАН, войска РФ рано утром 24 февраля вторглись в Украину. В том числе и с территории Беларуси, которую российским захватчикам любезно сдал Лукашенко.

Кремль не объявлял войну Украине, а назвал полномасштабную агрессию "спецоперацией", направленной, в частности, на "денацификацию" и "демилитаризацию" украинского государства.

Оккупанты с невиданной дерзостью и жестокостью обстреливают жилые районы украинских городов и населенных пунктов, используя артиллерию, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты.

Владимир Путин утверждал, что конечной целью войны в Украине якобы является защита Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность РФ.

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