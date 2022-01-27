Самая важная сегодня задача - снова поговорить о Минских соглашениях, считает министр.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок считает, что вступление Украины в НАТО сейчас не ко времени, в том числе и в Кремле.

Об этом она заявила в интервью Westdeutsche Allgemeine Zeitung.

У Бербок поинтересовались, возможен ли вообще компромисс по политике "открытых дверей" альянса между НАТО и Россией, на что она ответила: "Пока о расширении НАТО на восток речь не идет".

Она подчеркнула, что именно по этому поводу у нее были такие тяжелые переговоры в Москве.

"Как я уже сказала, все знают, что сейчас это (вступление Украины в НАТО – УНИАН) не ко времени, в том числе и Россия. Народ Украины хочет жить в мире и безопасности. Многие из них годами разлучены со своими семьями из-за конфликта на Донбассе. Вот о чем речь, а не о скором вступлении в НАТО. Именно поэтому самая важная сегодня задача – снова поговорить о Минских соглашениях, чтобы люди могли жить свободно и безопасно", – ответила Бербок.

Читайте такжеВместо оружия: Германия может помочь с восстановлением бункера под ОдессойНа фоне угрозы полномасштабного вторжения России в Украину французский президент Эммануэль Макрон вместе с немецким канцлером Олафом Шольцом решили ускорить переговоры стран в "нормандском формате".

Саммит "нормандской четверки" на уровне президентов стран впервые и в последний раз состоялся в декабре 2019 года.

Это пока единственный формат встречи России и Украины, который позволяет российскому президенту РФ Владимиру Путину и украинскому главе Владимиру Зеленскому сесть за общий стол переговоров.

По этому поводу во французской столице 26 января состоялась встреча политических советников лидеров "нормандской четверки" с участием главы ОП Андрея Ермака. Стороны договорились "продолжать диалог".

Накануне немецкая пресса писала, что Киев якобы может согласиться на прямые переговоры с боевиками, подконтрольными Кремлю, об особом статусе Донбасса, на чем много лет настаивает сама РФ и отклоняет Украина.

Москве важно легализовать боевиков "ЛДНР" и отдать на своих условиях дестабилизированные районы Луганской и Донецкой области без вывода оккупационных войск. Этим Кремль хочет снять с себя ответственность за развязаны боевые действия на Востоке Украины.

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