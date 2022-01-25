Во время переговоров также речь пойдет о "гуманитарных мерах и соображениях относительно будущего Украины".

Во время встречи советников лидеров стран "нормандского формата", которая должна состояться 26 января в Париже, хотят принять дату проведения переговоров Украины с оккупационными властями "Л/ДНР" об особом статусе Донбасса.

Об этом сообщает DW со ссылкой на собственные источники агентства dpa в Елисейском дворце.

Также, как отмечает dpa, во время переговоров советников лидеров Германии, Франции, Украины и России речь пойдет о "гуманитарных мерах и соображениях относительно будущего Украины".

Читайте такжеГлава МИД Германии: Мы сделаем все для перезапуска нормандского форматаРанее Украина официально отклоняла любые инициативы по переговорам с представителями самопровозглашенных республик на Донбассе.

Напомним, ранее французский глава Эммануэль Макрон призвал Европейский Союз к "откровенному разговору" с президентом России Владимиром Путиным.

Франция, как и Германия, выступают за дипломатическое урегулирование кризиса на российско-украинской границе, спровоцированного действиями Кремля. Париж заинтересован в нескольких переговорных площадках с Украиной и Россией, которые Москва продолжает игнорировать.

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