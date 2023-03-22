Он заявил, что Достоевский и Чайковский остаются частью европейской культуры, нравится европейцам это или нет.

Австрийский министр иностранных дел Александр Шалленберг заявил, что РФ будет важной для европейских стран всегда, и, если кто-то думает иначе, то это бред.

Такое заявление он сделал в интервью Reuters. "Считать, что РФ не будет и мы сможем отделиться от нее во всем - это бред", - высказал мнение министр и добавил, что Австрия все же ослабит связи с РФ, но не сразу.

"Достоевский и Чайковский часть европейской культуры, нравится нам это или нет. Она (Россия. - ред.) наш самый большой сосед. Она второе по величине ядерное государство", - высказал мнение австрийский министр.

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Также он прокомментировал работу в РФ второго по величине австрийского банка Raiffeisen Bank International. Министр отметил, что глупо обращать внимание только на этот банк, поскольку многие другие западные компании тоже работают в РФ.

"Будем реалистами - 91% западных компаний находятся в РФ. Они заняли выжидательную позицию", - сказал Шалленберг.

Позиция Шалленберга в отношении Украины

Австрийский министр известен своей пророссийской позицией и резкими заявлениями в отношении Украины. Так, 17 января он призвал "сохранять чувство меры" в отношении России, имея в виду, что главу МИД РФ Сергея Лаврова не пригласили на встречу ОБСЕ в Польше. Также австриец не поддержал введение запрета на выдачу виз ЕС россиянам.

А в апреле прошлого года Александр Шалленберг сказал, что Украине не стоит предлагать членство в Евросоюзе. Он объяснил свое мнение тем, что есть балканские государства, которые проходили намного более долгий путь к кандидатству.

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