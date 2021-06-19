Канцлер Германии Ангела Меркель упомянула аннексию Крыма Россией в своей речи к 80-летию со дня нападения нацистской Германии на СССР.
"Германия, как и весь Европейский союз, считает неприемлемым, что Россия аннексией Крыма и масштабной поддержкой сепаратистов на востоке Украины нарушила международное право и этим поставила под вопрос европейский послевоенный порядок", - цитирует канцлера "Радио Свобода".
Меркель также рассказала об ответственности Германии за вторжение в Советский Союз в 1941 году.
"Для нас, немцев, это - повод для стыда", - отметила глава немецкого правительства и вспомнила о миллионах жертв Второй мировой войны на русской, украинской и белорусской территориях, а также в странах Балтии.
"Нельзя забывать, что мы - в долгу перед миллионами жертв и их потомками", - заявила политик.
Ein Tag der Scham: Kanzlerin #Merkel erinnert im Video-Podcast an den 80. Jahrestag des Überfalls Nazi-Deutschlands auf die ehemalige Sowjetunion. pic.twitter.com/Z2rONP9e7y— Steffen Seibert (@RegSprecher) June 19, 2021
В то же время Меркель высказалась о разгоне белорусских и российских протестов, отметив, что активность гражданского общества в этих странах в последнее время "стала невозможной".
При этом канцлер заявила о необходимости диалога с РФ и упомянула об исторической связи Германии и России.
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