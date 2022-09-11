Управляющая компания Эйфелевой башни пояснила, что ночное освещение башни составляет всего 4% годового счета за электроэнергию.

Мэр Парижа Энн Идальго предложила сократить время освещения Эйфелевой башни на фоне энергетического кризиса и чрезвычайной климатической ситуации.

Как пишет Le Journal du dimanche, 336 золотых прожекторов башни обычно угасают в час ночи, но мэр предлагает теперь их выключать в 23:45, когда башню покидают последние посетители.

Управляющая компания Эйфелевой башни SETE пояснила, что вопреки распространенному мнению, ночное освещение башни составляет всего 4% годового счета за электроэнергию памятника, и мерцание 20 тыс. светодиодов, которые мигают в течение 5 минут в начале каждого часа - это энергоэффективное оборудование.

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Следовательно, мероприятие, о котором будет объявлено 13 сентября, носит символический характер. Жан-Франсуа Мартинс, президент SETE, сказал, что достигнутая экономия энергии не будет феноменальной, но "как самый посещаемый памятник в мире мы должны показать пример".

Как сообщал УНИАН, 8 сентября новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс объявила о мерах поддержки граждан и бизнеса из-за энергетического кризиса. В частности, в течение следующих двух лет британцы будут платить за электроэнергию не более 2500 фунтов стерлингов в год.

А 5 сентября канцлер Германии Олаф Шольц объявил о пакете мер на сумму 65 млрд евро для борьбы с последствиями энергетического кризиса.

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