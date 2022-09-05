На помощь от государства могут рассчитывать наиболее уязвимые слои населения, а также энергоемкие предприятия.

Канцлер Германии Олаф Шольц объявил о пакете мер на сумму 65 млрд евро для борьбы с последствиями энергетического кризиса.

Эти деньги пойдут на компенсацию жителям Германии резкого роста цен на электроэнергию, сообщает Би-би-си. Это уже третий пакет помощи, одобренный правительством.

Переговоры внутри правящей коалиции о принятии очередного пакета финансовой помощи продлились 18 часов. В результате коалиция договорилась о разовых выплатах наиболее уязвимым слоям населения, таким как пенсионеры, льготники и студенты, а также о налоговых льготах для энергоемких предприятий.

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Так, студенты получат единовременную выплату в размере 200 евро, пенсионеры - 300 евро. Планируется также увеличение пособия на детей: с начала 2023 года на первого и второго ребенка будет выплачиваться на 18 евро в месяц больше.

Кроме того, правительство установит своего рода потолок цены на минимальный необходимый объем электроэнергии: предполагается, что частные домохозяйства смогут получать определенное количество электроэнергии по сниженной цене, а за расход электричества сверх нормы люди уже должны будут платить по новой цене.

Около 9 тыс. энергоемких предприятий получат налоговые льготы на общую сумму 1,7 млрд евро.

Правящая коалиция также решила ввести налог на сверхприбыль крупных энергетических корпораций, которую они получают из-за взлетевших розничных цен на энергию.

В сумме с последним пакетом общие расходы Германии на преодоление последствий энергетического кризиса уже составляют почти 100 млрд евро. Для сравнения - на поддержание экономики Германии на плаву во время коронавирусной пандемии правительство потратило 300 млдр евро.

Цены на энергоносители в Европе и мире начали быстро расти в прошлом году, а в начале этого, с вторжением России в Украину, получили новый толчок. В ответ на развязанную войну Евросоюз резко ограничил поставки российских энергоносителей, запретив импорт угля из России, а также сильно ограничив поставки нефти и газа.

Напомним, Шольц заявил, что больше не считает Россию надежным партнером в поставках энергоносителей.

"Россия под руководством Путина стала нарушителем контрактов и уже давно не выполняет обязательства по ним. То, что работало даже во времена холодной войны, больше не действует. Россия больше не является надежным партнером в поставках энергоносителей", - сказал Шольц

Странам Евросоюза сейчас приходится решать одновременно две проблемы - искать альтернативных поставщиков и источники энергии и думать, как спасти население от космических счетов за электроэнергию и газ.

На следующей неделе, 9 сентября, министры энергетики стран ЕС обсудят совместные меры, которые позволили бы Евросоюзу смягчить последствия роста цен на энергоносители.

Как сообщал УНИАН, в Германии готовятся к тайной национализации "дочки" Газпрома. Федеральное правительство якобы уже создало холдинговую компанию, чтобы иметь возможность провести национализацию в краткосрочной перспективе.

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