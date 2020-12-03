Новые правила приготовления ввели с декабря во всех заведениях сети.

Сеть ресторанов McDonald`s быстрого питания объявила об изменении процесса приготовления бургеров после опроса посетителей по всему миру.

Читайте такжеMcDonald's начнет подавать бургеры с растительным мясом в 2021 годуОб этом пишет Forbes со ссылкой на пресс-службу компании.

Отмечается, что булки станут мягче и темнее, компания будет печь их по трем разным рецептам. В них не будет усилителей вкуса: только натуральные ингредиенты для улучшения текстуры, обжарки и вкуса.

Новые правила приготовления ввели с декабря во всех заведениях сети.

Обновленный рецепт бургеров McDonald`s: нововведения

размер булочки изменят так, чтобы он соотносился с мясной котлетой;

котлеты будут жарить на гриле небольшими партиями, а лук к ним добавлять сразу на этапе обжарки;

сыр Чеддер по новой технологии будут класть в бургер при определенной температуре, чтобы ломтик «идеально расплавился на горячей котлете»;

в «Биг Маке» увеличат количество одноименного соуса, чтобы он равномерно распределялся по всей булочке.

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Автор: УНИАН