Власти предупреждают, что количество жертв может вырасти, ведь спасатели продолжают искать людей в разрушенных домах.

По меньшей мере 112 человек погибли в результате масштабных лесных пожаров, бушующих в Чили. Об этом сообщает Sky News.

Отмечается, что по меньшей мере 1600 человек остались без крова из-за стихии, которая бушует в центральном регионе южноамериканской страны.

Пожары, в частности, охватили окрестности прибрежного города Винья-дель-Мар, расположенного в 122 км к западу от столицы Сантьяго. Несколько районов на восточной окраине города уже разрушены, а 200 человек числятся пропавшими без вести. Огонь также уничтожил известный ботанический сад, основанный в 1931 году.

Накануне президент Чили Габриэль Борик посетил Кильпе - город, расположенный к востоку от Винья-дель-Мар. Он предупредил, что страну ждет "трагедия очень большого масштаба". Борич объявил двухдневный национальный траур и предупредил, что число погибших может возрасти, поскольку спасатели будут искать людей в разрушенных домах.

В свою очередь Родриго Мундака, губернатор региона Вальпараисо, где расположены Винья-дель-Мар и другие пострадавшие города, заявил, что некоторые из пожаров могли быть вызваны намеренно.

"Эти пожары начались в четырех точках, которые вспыхнули одновременно. Как органы власти, мы должны будем жестко работать, чтобы найти ответственных", - сказал чиновник.

Отмечается, что пожары вокруг Винья-дель-Мар возникли в труднодоступных горных районах, но переместились в густонаселенные окрестности города, несмотря на попытки чилийских властей замедлить прогрессирование пламени.

"Сейчас страна находится во власти жары с температурой 30° и сильным ветром, что усиливает лесные пожары", - пишет издание.

Масштабные природные катаклизмы в мире - последние новости

В сентябре 2023 года в Марокко число жертв сокрушительного землетрясения достигла почти 3000 человек. Стихийное бедствие произошло недалеко от города Марракеш.

Землетрясение вызвало значительные разрушения. Многочисленные фото и видео из Марокко демонстрировали, что госпитали были переполнены, больничные койки выставляли прямо на улице.

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