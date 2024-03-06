Комментарии Маска, однако, не исключают пожертвований в пользу комитета политических действий или других политических целей.

Илон Маск дал понять, что не будет жертвовать деньги вероятному кандидату от Республиканской партии Дональду Трампу или президенту Джо Байдену, преуменьшив ожидания после встречи с кандидатом от Республиканской партии в начале этой недели.

"Просто чтобы внести ясность: я не жертвую деньги ни одному из кандидатов в президенты США", - сказал он в среду. Маск не стал называть Трампа или Байдена по имени, пишет Bloomberg.

Комментарии Маска, однако, не исключают пожертвований в пользу комитета политических действий или других политических целей.

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Однако это заявление является ударом по Трампу, у которого есть серьезный недостаток в деньгах, поскольку он начинает матч-реванш с Байденом на всеобщих выборах. Последняя соперница Трампа от Республиканской партии, Никки Хейли, выбыла из предвыборной гонки в среду, практически разблокировав кандидатуру Республиканской партии для бывшего президента.

Участие Маска в политике

Маск, состояние которого, согласно индексу миллиардеров Bloomberg, оценивается в 192 миллиарда долларов, является генеральным директором Tesla Inc.

Он встретился с Трампом в воскресенье, поскольку республиканец надеется привлечь доноров. Военный бюджет предвыборной кампании Трампа намного меньше, чем у Байдена. Согласно федеральным документам, он начал февраль с 30,4 миллиона долларов США по сравнению с 130 миллионами долларов США у президента. Судебные дела республиканца привели к финансовой утечке его предвыборной кампании.

Маск заявил, что голосовал за Байдена в 2020 году, но резко критиковал политику президента, в том числе в отношении кризиса с мигрантами на юго-западной границе США.

Маск не использовал свое богатство в политике, как другие миллиардеры. Согласно отчетам Федеральной избирательной комиссии, с 2009 года он пожертвовал менее 1 миллиона долларов.

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