Илон Маск дал понять, что не будет жертвовать деньги вероятному кандидату от Республиканской партии Дональду Трампу или президенту Джо Байдену, преуменьшив ожидания после встречи с кандидатом от Республиканской партии в начале этой недели.
"Просто чтобы внести ясность: я не жертвую деньги ни одному из кандидатов в президенты США", - сказал он в среду. Маск не стал называть Трампа или Байдена по имени, пишет Bloomberg.
Комментарии Маска, однако, не исключают пожертвований в пользу комитета политических действий или других политических целей.
Однако это заявление является ударом по Трампу, у которого есть серьезный недостаток в деньгах, поскольку он начинает матч-реванш с Байденом на всеобщих выборах. Последняя соперница Трампа от Республиканской партии, Никки Хейли, выбыла из предвыборной гонки в среду, практически разблокировав кандидатуру Республиканской партии для бывшего президента.
Участие Маска в политике
Маск, состояние которого, согласно индексу миллиардеров Bloomberg, оценивается в 192 миллиарда долларов, является генеральным директором Tesla Inc.
Он встретился с Трампом в воскресенье, поскольку республиканец надеется привлечь доноров. Военный бюджет предвыборной кампании Трампа намного меньше, чем у Байдена. Согласно федеральным документам, он начал февраль с 30,4 миллиона долларов США по сравнению с 130 миллионами долларов США у президента. Судебные дела республиканца привели к финансовой утечке его предвыборной кампании.
Маск заявил, что голосовал за Байдена в 2020 году, но резко критиковал политику президента, в том числе в отношении кризиса с мигрантами на юго-западной границе США.
Маск не использовал свое богатство в политике, как другие миллиардеры. Согласно отчетам Федеральной избирательной комиссии, с 2009 года он пожертвовал менее 1 миллиона долларов.