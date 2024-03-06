Однако, опросы свидетельствуют о низких рейтингах обоих кандидатов среди избирателей.

5 марта действующий президент США Джо Байден и бывший президент Дональд Трамп победили на праймериз от своих партий в 15 штатах во время Супервторника.

Как сообщает Reuters, Трамп победил в голосовании республиканцев в Алабаме, Арканзасе, Колорадо, Мэн, Северной Каролине, Оклахоме, Теннесси, Техасе и Вирджинии, отбросив бывшего посла в ООН Никки Хейли, своего единственного конкурента.

В то же время Байден победил в Алабаме, Арканзасе, Колорадо, Айове, Мэн, Массачусетсе, Северной Каролине, Оклахоме, Теннесси, Техасе, Вермонте и Вирджинии, а также выиграл голосование по почте в Айове.

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Зато в Вермонте от республиканцев победу одержала Никки Хейли, а на острове Самоа Байдена от демократов обошел Джейсон Палмер.

Опросы общественного мнения свидетельствуют, что 81-летний Байден и 77-летний Трамп имеют низкие рейтинги среди избирателей.

Отметим, что в Супервторник в США отбирали делегатов на съезд партий, где будет решали, кого выдвигать кандидатом в президенты на выборах 5 ноября.

Выборы в США 2024

В ноябре 2024 года в США пройдут очередные президентские выборы. Перед ними проходят праймериз - предвыборы, победители которых будут бороться за кресло президента. WSJ писал, что американцы не хотят видеть в Белом доме ни Байдена, ни Трампа.

Politico писал, что перспектива второго президентства Трампа беспокоит разведчиков США

Недавно Байден прошел ежегодный медосмотр, который подтвердил, что он способен выполнять свои обязанности. Президент чувствует себя хорошо, и нынешний медосмотр не выявил никаких новых проблем. Он продолжает быть способным к выполнению обязанностей и полностью выполняет все свои обязанности без каких-либо исключений или приспособлений.

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