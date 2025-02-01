Маск пожертвовал почти 300 миллионов долларов.

Миллиардер Илон Маск потратил не менее 288 миллионов долларов на поддержку президента Дональда Трампа и других кандидатов-республиканцев во время предвыборной кампании 2024 года. Таковы результаты анализа The Washington Post новых документов Федеральной избирательной комиссии.

Как отмечает издание, такие "ошеломляющие" расходы "закрепляют за Маском статус крупнейшего политического донора последнего президентского цикла".

Отмечается, что в прошлом году Маск помог сформировать America PAC, чтобы поддержать Трампа. В конечном итоге эта группа стала одним из самых заметных источников по привлечению голосов для Трампа, собрав 263 миллиона долларов. Группа была сформирована за счет пожертвований не только от самого Маска, но и многих его близких союзников, включая члена совета директоров Tesla Антонио Грасиаса, соучредителя Palantir и технологического инвестора из Остина Джо Лонсдейла и инвестора Sequoia Capital Шона Магуайра.

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В то же время, инвестиции Маска в выборы 2024 года уже окупились с лихвой, поскольку его личное богатство резко возросло после победы Трампа в ноябре, в значительной степени благодаря стремительному росту акций Tesla, отмечает WP.

Также после выборов Трамп поручил Маску возглавить недавно сформированный "Департамент эффективности правительства", которому он поручил сократить федеральные расходы и регулирование. "Нечетко определенная роль может дать Маску возможность влиять на решения о политике и расходах, которые напрямую влияют на его компании, такие как Tesla и SpaceX", - отмечает WP.

Маск и Трамп - новости

Глава администрации президента США Дональда Трампа Сьюзи Уайлс резко раскритиковала миллиардера Илона Маска, которого еще называют "первым другом" президента, и отказала ему в предоставлении кабинета в Западном крыле Белого дома.

Как сообщается, Маск занимает пост председателя Департамента правительственной эффективности и даже присутствует в Овальном кабинете, когда Трамп подписывает законопроекты. Однако его фигура вызывает споры, и он стал удобной мишенью для демократов, которые насмешливо называют его "со-президентом".

Также ранее Трамп заявил, что не против, если миллиардер Илон Маск решит купить китайскую платформу TikTok.

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