Маск сокращает работу в DOGE из-за обвала продаж Tesla

Бизнесмен заявил, что в дальнейшем будет тратить только "день-два на правительственные дела".

Илон Маск заявил, что с мая сосредоточится на Tesla, поскольку компания столкнулась с падением продаж на 20% и прибыли на 71% в первом квартале 2025 года, пишет Politico.

Во время разговора с инвесторами во вторник, 22 апреля Маск сказал, что в дальнейшем будет тратить только "день-два на правительственные дела" с DOGE, сколько этого захочет Дональд Трамп. Он прямо не уточнил, повлияла ли его правительственная деятельность на бизнес, но признал: "Был определенный удар за время, которое я провел в правительстве".

Общий доход Tesla снизился до $19,3 млрд (-9%), операционный доход - до $0,4 млрд (-66%). Основные причины - сокращение поставок и снижение цен на авто.

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Маск подчеркнул, что Tesla "наименее пострадала от тарифов" благодаря цепочкам поставок. Он также призвал к снижению тарифов, отметив: "Это решение - за президентом".

В защиту своей работы с DOGE Маск заявил, что программа достигла "значительного прогресса в борьбе с расточительством и мошенничеством", и подчеркнул важность сотрудничества с Трампом: "Если Америка придет в упадок, погибнем все - и Tesla тоже".

Илон Маск и DOGE - другие новости

Ранее в Reuters писали, что департамент эффективности правительства (DOGE), который возглавляет Илон Маск, следит за федеральными госслужащими с помощью искусственного интеллекта. По словам источников, департамент Маска выискивает нелояльных к президенту США Дональду Трампу сотрудников.

Кроме того, президент США Дональд Трамп говорил, что работа Маска в DOGE подходит к концу. В то же время он признал, что вскоре миллиардер должен вернуться к управлению своими компаниями.

Илон Маск и DOGE - другие новости

Ранее в Reuters писали, что департамент эффективности правительства (DOGE), который возглавляет Илон Маск, следит за федеральными госслужащими с помощью искусственного интеллекта. По словам источников, департамент Маска выискивает нелояльных к президенту США Дональду Трампу сотрудников.

Кроме того, президент США Дональд Трамп говорил, что работа Маска в DOGE подходит к концу. В то же время он признал, что вскоре миллиардер должен вернуться к управлению своими компаниями.

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