Маск сокращает работу в DOGE из-за обвала продаж Tesla

Илон Маск заявил, что с мая сосредоточится на Tesla, поскольку компания столкнулась с падением продаж на 20% и прибыли на 71% в первом квартале 2025 года, пишет Politico.
Во время разговора с инвесторами во вторник, 22 апреля Маск сказал, что в дальнейшем будет тратить только "день-два на правительственные дела" с DOGE, сколько этого захочет Дональд Трамп. Он прямо не уточнил, повлияла ли его правительственная деятельность на бизнес, но признал: "Был определенный удар за время, которое я провел в правительстве".
Общий доход Tesla снизился до $19,3 млрд (-9%), операционный доход - до $0,4 млрд (-66%). Основные причины - сокращение поставок и снижение цен на авто.
Маск подчеркнул, что Tesla "наименее пострадала от тарифов" благодаря цепочкам поставок. Он также призвал к снижению тарифов, отметив: "Это решение - за президентом".
В защиту своей работы с DOGE Маск заявил, что программа достигла "значительного прогресса в борьбе с расточительством и мошенничеством", и подчеркнул важность сотрудничества с Трампом: "Если Америка придет в упадок, погибнем все - и Tesla тоже".
Илон Маск и DOGE - другие новости
Ранее в Reuters писали, что департамент эффективности правительства (DOGE), который возглавляет Илон Маск, следит за федеральными госслужащими с помощью искусственного интеллекта. По словам источников, департамент Маска выискивает нелояльных к президенту США Дональду Трампу сотрудников.
Кроме того, президент США Дональд Трамп говорил, что работа Маска в DOGE подходит к концу. В то же время он признал, что вскоре миллиардер должен вернуться к управлению своими компаниями.
Илон Маск и DOGE - другие новости
Ранее в Reuters писали, что департамент эффективности правительства (DOGE), который возглавляет Илон Маск, следит за федеральными госслужащими с помощью искусственного интеллекта. По словам источников, департамент Маска выискивает нелояльных к президенту США Дональду Трампу сотрудников.
Кроме того, президент США Дональд Трамп говорил, что работа Маска в DOGE подходит к концу. В то же время он признал, что вскоре миллиардер должен вернуться к управлению своими компаниями.