'Мы ищем вас': Трамп пригрозил тюрьмой активистам за саботаж Tesla

Накануне в США набрали популярность движения под лозунгом "Tesla Takedown", которые жгли электрокары коктейлями Молотова.

Президент США Дональд Трамп заявил, что каждому, кто саботирует компанию Илона Маска Tesla, грозит до 20 лет заключения.

"Люди, которых поймают за саботаж по Tesla, будут иметь очень хорошие шансы попасть в тюрьму на срок до 20 лет, и это касается и их спонсоров. Мы ищем вас", - написал Трамп в своей социальной сети Truth Social.

Проблемы Tesla в США - что известно

10 марта активисты в США под лозунгом "Tesla Takedown" начали забрасывать электрокары компании коктейлями Молотова. В сети даже появился сайт с личными данными владельцев автомобилей, адреса магазинов и зарядных станций. В одном из разделов было указано, что для охоты на Tesla достаточно просто выйти из дома.

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Кроме того, один из первых инвесторов Tesla Росс Гербер заявил, что ИлонМаск должен уйти с должности генерального директора автопроизводителя или отказаться от своей новой работы в правительстве.

Деятельность Маска во главе нового Департамента правительственной эффективности администрации Трампа (DOGE) вызвала гнев общественности и протесты из-за запланированных резких сокращений персонала федерального правительства.

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