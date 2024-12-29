Сами немцы дискутируют о том, уместно ли вообще допускать Маска в их внутренние дела.

Американский миллиардер Илон Маск, который ранее помог Дональду Трампу победить на президентских выборах в США, продолжает активно вмешиваться во внутреннюю политику Германии и агитировать за правопопулистскую партию "Альтернатива для Германии" (АдГ). Об этом пишет издание Welt.

В частности Маск написал гостевую статью для печатной газеты Welt am Sonntag, в которой он заявил, что "Альтернатива для Германии - это последняя искра надежды для этой страны".

В этой статье самый богатый человек в мире пишет, что Германия балансирует "на грани экономического и культурного краха". Он обращает внимание на пять пунктов - экономику, иммиграцию, энергетику, культурную идентичность и инновации - чтобы описать АдГ как партию, которая "спасет Германию от превращения в тень самой себя".

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"Изображение АдГ как правого крыла экстремистов явно неправильное, если подумать о том, что Алиса Вайдель, председатель партии, имеет однополого партнера из Шри-Ланки! Вам это похоже на Гитлера?" - пишет Маск.

Рядом со статьей Маска была опубликована статья будущего главного редактора медиа-группы Welt Яна Филиппа Бургарда, который опроверг заявления американского миллиардера.

"Диагноз Маска правильный, но его терапевтический подход, что только АдГ может спасти Германию, фатально ошибочен", - пишет Бургард.

Публикация гостевой статьи Маска вызвала бурную полемику в редакции Welt, поскольку многие журналисты были возмущены заявлениями американца и в частности тем, что он, как иностранец, фактически вмешивается во внутреннюю политику Германии. Однако руководство медиагруппы, которой принадлежит газета, сослалось на принципы свободы слова, объясняя решение опубликовать статью.

Свое возмущение выразили и представители политического истеблишмента.

"Технологические миллиардеры, такие как Илон Маск или китайские государственные компании, имеют возможность подорвать наш демократический дискурс своими платформами и большими деньгами", - заявил руководитель предвыборной кампании Партии зеленых Андреас Одреч.

Илон Маск полез в немецкую политику

Как писал УНИАН, на днях американский миллиардер Илон Маск начал делать публичные заявления о внутренней политике Германии. В частности он поддержал партию "Альтернатива для Германии", которая выступает за резкое ограничение миграции, уменьшение влияния правил ЕС на внутреннюю политику и экономику Германии, а также на как можно более тесное сотрудничество с государством-агрессором.

После громкого теракта в Магдебурге Маск назвал канцлера Олафа Шольца "некомпетентным дураком" и призвал его уйти в отставку.

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