Илон Маск уменьшил помощь Украине из-за ядерных угроз Кремля, - Forbes

В РФ были недовольны тем, что Украина собиралась использовать терминалы Starlink для атак по российскому флоту.

На фоне слухов о том, что глава SpaceX Илон Маск на протяжении последних двух лет ведет "секретные беседы" с главой РФ Владимиром Путиным, выяснилось, что Кремль часто угрожал предпринимателю. Журналисты узнали, что причиной могла стать помощь Украине, сообщает Forbes.

Угрозы Маску варьировались от мрачных намеков на убийство до обещания запустить российские ракеты по спутникам SpaceX. Они начались после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Глава SpaceX сразу после начала войны начал отправлять в Украину огромное количество трансиверов Starlink, отметили в издании. Вскоре тогдашний гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин начал угрожать Маску за поставку оборудования "фашистским силам".

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"Если я умру при загадочных обстоятельствах - то было приятно с тобой познакомиться", - отреагировал Маск.

Рогозин был возмущен тем, что украинские военные используют в своих целях интернет-терминалы Starlink. Он добавил, что поставка оборудования была осуществлена ​​при поддержке Пентагона.

В агентстве подчеркнули, что поток угроз от Кремля в адрес Маска звучал в течение следующих двух лет. Они касались как самого миллиардера, так и его компании.

Американский журналист Уолтер Айзексон, который написал автобиографическую книгу "Илон Маск", поделился, что однажды поздно вечером в сентябре 2022 года глава SpaceX в панике связался с ним, чтобы рассказать о только что выдвинутой Россией угрозе взорвать ядерную боеголовку в Украине.

Поводом для такой угрозы стали планы Украины атаковать российский флот в Крыму подводными беспилотниками. В этой операции должны были использоваться терминалы Starlink.

Айзексон заявил, что угрозы о взрыве ядерной боеголовки в Украине передал Маску посол РФ в США Анатолий Антонов:

"Посол прямо сказал ему, что нападение Украины на Крым приведет к ядерному ответу".

После этого Маск отклонил просьбу Украины расширить зону действия системы Starlink, чтобы ВСУ смогли достичь порта Крыма, вспоминает журналист. Глава SpaceX также обратился к президенту Владимиру Зеленскому:

"Попытка вернуть Крым приведет к массовой гибели людей, вероятно, потерпит неудачу и рискует вызвать ядерную войну".

В издании добавили, что Маск предупредил о возможной угрозе советника Белого дома по национальной безопасности Джейка Салливана и генерала Марка Милли. После этого президент Джо Байден и его служба безопасности прогнозировали, что вероятность применения Россией ядерного оружия в Украине резко возросла.

Илон Маск - последние новости

Ранее УНИАН писал, что состояние главы SpaceX и Tesla Илона Маска выросло на $34 миллиарда всего за сутки. Акции производителя электромобилей показали самый большой прирост за более чем десять лет.

Кроме того, Маска критикуют из-за обещания раздавать ежедневно по $1 млн избирателям на выборах в США. Миллиардер стал одним из крупнейших корпоративных спонсоров кандидата в президенты США, экс-главы Белого дома Дональда Трампа.

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