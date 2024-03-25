Франция повысит уровень террористической угрозы в стране до максимального.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что группа террористов ИГИЛ, которая взяла на себя ответственность за нападение на Крокус Сити Холл 22 марта, также планировала несколько атак во Франции.

Как пишут LeParisen и Reuters, Макрон отметил, что из-за событий в Москве Франция повысит уровень террористической угрозы в стране до максимального.

Министр внутренних дел Жеральд Дарманин подтвердил, что группировка ИГИЛ-Хорасан попыталась организовать несколько атак во Франции и Германии, в частности в конце 2022 года, но им этого не удалось.

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Макрон также выразил соболезнования в связи с трагедией в Москве и пообещал усилить сотрудничество с Россией в делах борьбы с терроризмом.

Теракт в "Крокусе" - что известно

Напомним, вечером 22 марта в Подмосковье произошел масштабный теракт. Несколько человек, одетых в камуфляж, открыли стрельбу из автоматов по посетителям концерта группы "Пикник" в Crocus City Hall. В результате этого, по данным российских СМИ, погибло более 140 человек, пострадало около 290, из них более 180 - госпитализированы.

Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация ИГИЛ. При этом российский диктатор Владимир Путин выступил с обращением, в котором связал нападение террористов с Украиной, и провел аналогию с преступлениями нацистов во времена Второй Мировой войны.

Сегодня, 25 марта, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин проведет совещание, на котором обсудят меры, связанные с терактом в Подмосковье. Каких-либо комментариев о ходе расследования Кремль пока давать не планирует и за помощью в расследовании к другим странам обращаться не будет.

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