Французский президент стал ведущим экспертом по Украине, но его ястребиный подход разозлил некоторых союзников, которые пообещали увеличить помощь

Президент Франции Эммануэль Макрон превратился в фактического главу внешней политики Европы. Он взял на себя инициативу по противостоянию российской агрессии и гуманитарной катастрофе в Газе, а его союзники уверены, что он наилучшим образом отстаивает их интересы.

Издание Bloomberg пишет, что неоднозначное высказывание Макрона о введении войск на территорию Украины вызвало мгновенный и публичный упрек со стороны канцлера Германии Олафа Шольца, а также возмутило американских чиновников, которые в частном порядке говорят, что такой шаг может спровоцировать столкновение с Москвой.

По словам Шольца, намеки Макрона были сделаны, чтобы заставить Владимира Путина гадать, но чиновники, знакомые с дискуссиями НАТО по Украине, говорят, что они могли иметь обратный эффект.

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Вынудив Берлин публично исключить возможность отправки войск, Макрон сумел развеять затянувшуюся неопределенность относительно местонахождения "красных линий" союзников, по словам высокопоставленного американского чиновника.

При этом отдельные чиновники считают, что эти комментарии не были разумными с точки зрения оперативной безопасности, особенно если учесть, что несколько стран уже размещают свой персонал на Украине.

Российская угроза

Вопрос военного единства Европы тем более важен сейчас, когда Путин получил поддержку благодаря победе на выборах, которые он устроил в годовщину аннексии Крыма, а многомесячные сомнения по поводу поставок оружия Украине еще не рассеялись.

Кроме того, в игру вступает внутренняя политика Франции. Макрон выдвигает Украину на передний план кампании по выборам в Европарламент в июне, изображая свою крайне правую соперницу Марин Ле Пен как союзницу Путина.

По словам чиновника, знакомого с ходом обсуждений на последней встрече в Брюсселе, некоторые премьер-министры стран ЕС надеются на лидерство Макрона, многие из которых приветствуют его жесткие позиции в отношении России.

В то же время Франция поддержала Польшу, потребовав от ЕС еще раз подумать о том, чтобы разрешить украинскому зерну свободно поступать на единый рынок, что вызвало протесты фермеров.

Но один из многочисленных планов Европы по решению проблемы нехватки оружия на Украине является ярким примером того, почему Макрон вызывает неприятие у некоторых союзников. Критики французского президента говорят, что он больше говорит, чем делает.

Чехия возглавляет инициативу, предусматривающую закупку около 800 тысяч снарядов за пределами ЕС. Несмотря на то, что в прошлом месяце Макрон заявил, что поддерживает чешскую инициативу, Франция до сих пор не сделала финансового взноса. Германия, напротив, тратит 300 миллионов евро на закупку 180 тысяч снарядов.

С начала войны Франция значительно отстает от своих союзников по общему объему помощи, направленной в Украину. Она пообещала Киеву поддержку на сумму менее 2 миллиардов евро, в то время как Германия выделила 22 миллиарда евро. Это разительное несоответствие, хотя французское правительство утверждает, что эти цифры не учитывают непропорционально большое влияние современного оружия этой страны на поле боя.

Макрон стремится заполнить пустоту, образовавшуюся после ухода Ангелы Меркель с поста канцлера Германии в 2021 году.

"Макрон упустил возможность решительно захватить европейское лидерство в начале российского вторжения на Украину", - говорит Рым Момтаз, парижский исследователь Международного института стратегических исследований. "Сейчас он делает шаги к исправлению этой ошибки".

Отправка западных войск в Украину - главные новости

Президент Франции Эмануэль Макрон заявил, что Париж не исключает отправку своих войск в Украину. Эта инициатива взбудоражила западных политиков, многие их которых поспешили отвергнуть такой сценарий развития событий.

Позже Макрон подтвердил свои слова несмотря на критику коллег. Эту идею все же частично поддержали в других странах Европы.

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