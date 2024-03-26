Отмечается, что некоторые сценарии вполне жизнеспособны.

Президент Франции Эммануэль Макрон своим заявлением о возможной отправке в Украину западных войск взбудоражил всю Европу. На Западе до сих пор нет консенсуса по этому вопросу.

Издание Le figaro озвучило пять возможных сценариев отправки войск НАТО в Украину.

Сценарий 1: Франция создает заводы на Украине

В рамках этого плана Париж может построить заводы по производству оружия и обслуживанию вооружения. Но этот сценарий имеет некоторые проблемы.

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Одной их них могут стать слишком большие счета от страховых компаний, в связи с чем это маловероятно.

Сценарий 2: военные займутся разминированием и обучением

В этом случае Франция займется тренировкой бойцов ВСУ непосредственно в Украину, а также поможет очистить украинскую территорию от взрывоопасных предметов. На данный момент французская армия принимает участие в подготовке украинских военных во Франции и Польше.

Сценарий 3: защита Одессы

Франция может принять активное участие в защите украинского портового города. Дело в том, что Макрон опасается, что россияне захватят черноморский порт, а это в свою очередь создаст угрозу для Франции. Также он опасается, что война перекинется на Молдову.

Сценарий 4: французская армия создает зону защиты

Тут речь идет о создании французскими войсками буферных зон, чтобы помочь украинцам.

Преподаватель парижского университета Sciences Po Николя Тензер считает, что такие зоны могут быть созданы на освобожденных территориях - на белорусской границе, в Херсоне или Харькове.

"Таким образом можно было бы дать сигнал россиянам воздержаться от дальнейшего продвижения. Кроме того, они могли бы также защитить гражданские районы, которые регулярно становятся мишенью российской армии", - отметил Тензер.

Сценарий 5: противостояние в окопа

Этот план предусматривает прямое участие французских войск в боях на украинском фронте. Но этот сценарий наименее реалистичен, потому что "равнозначен объявлению России войны".

Отправка западных войск в Украину - главные новости

Президент Франции Эмануэль Макрон заявил, что Париж не исключает отправку своих войск в Украину. Позже он подтвердил свои слова несмотря на критику коллег. Эту идею частично поддержали в других странах Европы.

При этом РФ заявила, что Франция уже готовит к отправке в Украину около 2 тысяч военных. В Париже назвали это дезинформацией.

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