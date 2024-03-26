Президент Франции Эммануэль Макрон своим заявлением о возможной отправке в Украину западных войск взбудоражил всю Европу. На Западе до сих пор нет консенсуса по этому вопросу.
Издание Le figaro озвучило пять возможных сценариев отправки войск НАТО в Украину.
Сценарий 1: Франция создает заводы на Украине
В рамках этого плана Париж может построить заводы по производству оружия и обслуживанию вооружения. Но этот сценарий имеет некоторые проблемы.
Одной их них могут стать слишком большие счета от страховых компаний, в связи с чем это маловероятно.
Сценарий 2: военные займутся разминированием и обучением
В этом случае Франция займется тренировкой бойцов ВСУ непосредственно в Украину, а также поможет очистить украинскую территорию от взрывоопасных предметов. На данный момент французская армия принимает участие в подготовке украинских военных во Франции и Польше.
Сценарий 3: защита Одессы
Франция может принять активное участие в защите украинского портового города. Дело в том, что Макрон опасается, что россияне захватят черноморский порт, а это в свою очередь создаст угрозу для Франции. Также он опасается, что война перекинется на Молдову.
Сценарий 4: французская армия создает зону защиты
Тут речь идет о создании французскими войсками буферных зон, чтобы помочь украинцам.
Преподаватель парижского университета Sciences Po Николя Тензер считает, что такие зоны могут быть созданы на освобожденных территориях - на белорусской границе, в Херсоне или Харькове.
"Таким образом можно было бы дать сигнал россиянам воздержаться от дальнейшего продвижения. Кроме того, они могли бы также защитить гражданские районы, которые регулярно становятся мишенью российской армии", - отметил Тензер.
Сценарий 5: противостояние в окопа
Этот план предусматривает прямое участие французских войск в боях на украинском фронте. Но этот сценарий наименее реалистичен, потому что "равнозначен объявлению России войны".
Отправка западных войск в Украину - главные новости
Президент Франции Эмануэль Макрон заявил, что Париж не исключает отправку своих войск в Украину. Позже он подтвердил свои слова несмотря на критику коллег. Эту идею частично поддержали в других странах Европы.
При этом РФ заявила, что Франция уже готовит к отправке в Украину около 2 тысяч военных. В Париже назвали это дезинформацией.