Президент Франции подчеркнул, что суверенитет Украины - не вопрос дискуссии.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что безопасность и суверенитет Украины не могут быть предметом компромисса в переговорах с Россией.

Накануне переговоров с президентом России Владимиром Путиным, которые состоятся в Москве в понедельник, 7 февраля, Макрон в интервью Journal du Dimanche призвал к "новому балансу" для защиты европейских государств и умиротворения России, пишет ВВС Украина.

Он убежден, что Россия законно выражает свои собственные беспокойства из-за безопасности, а соглашение, которое позволит избежать войны в Украине, возможно.

По его словам, целью России является "не Украина, а разъяснение правил... с НАТО и ЕС".

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"Геополитической целью России сегодня является явно не Украина, а изменение правил сосуществования с НАТО и ЕС. Эффективный и длительный диалог с Россией не может и не должен идти из-за ослабления любого европейского государства. Безопасность и суверенитет Украины или любой другой европейской страны не могут быть предметом каких-либо компромиссов, так же как для России правомерно ставить вопрос о своей собственной безопасности", - сказал Макрон.

Он выразил надежду, что его диалога с российским президентом будет достаточно, чтобы предотвратить военный конфликт. Макрон также добавил, что он верит, что Путин будет открытым для обсуждения более широкого круга вопросов.

Президент Франции заявил, что считает неправильным ожидать от Москвы односторонних мер для деэскалации ситуации, и сказал, что Россия имеет право выражать собственные беспокойства.

Но, по его словам, налаживание диалога с Россией не может "пройти через ослабление любого европейского государства".

"Мы должны защитить наших европейских братьев, предложив новый баланс, способный сохранить их суверенитет и мир", - сказал он. - "Это нужно делать, уважая Россию и понимая современные травмы этого великого народа и великой нации".

По его словам, ситуация сегодня сильно отличается от 2008 или 2014 года, когда Россия вела наступление в Грузии и захватывала Крым и Донбасс.

"Мы находились на тот момент в острой фазе военных действий, и нам приходилось добиваться прекращения огня или отхода войск. Здесь уже несколько недель мы наблюдаем не вторжение и не военную операцию, в которой пришлось бы призвать к прекращению огня, а очень сильную эскалацию напряженности, милитаризацию украинской границы с российской и белорусской стороны, сухопутные, воздушные и морские средства и многочисленные военные учения. В этом контексте наша роль заключается в превентивных мерах", - сказал Макрон.

Напомним, Макрон посетит Москву 7 февраля, после чего на следующий день приедет в Киев.

Отметим, французский президент ранее призвал к восстановлению отношений с Россией, а в январе он заявил, что ЕС должен начать собственный диалог с Москвой, а не полагаться на Вашингтон.

Тем временем правительство США вновь предупредило, что Россия в любой момент может вторгнуться в Украину.

Эскалация вокруг Украины

В течение последних нескольких месяцев Россия собирала войска на границе с Украиной, но отрицала планы вторжения.

Москва также выдвинула ряд требований, в частности, речь шла о том, чтобы НАТО отказало Украине в членстве в альянсе и уменьшило свое военное присутствие в Восточной Европе.

Западные страны отвергли это, вместо этого предложив другие сферы переговоров, например, переговоры о сокращении ядерного оружия.

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