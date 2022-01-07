Госсекретарь США заверил, что во время переговоров об Украине будет учитываться позиция Украины.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба согласовали позиции перед переговорами с Российской Федерацией в разных форматах, которые состоятся 10-13 января.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Государственного департамента США Неда Прайса по итогам телефонного разговора Блинкена и Кулебы.

В частности, госсекретарь США "подтвердил непреклонную поддержку Соединенными Штатами независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в условиях продолжающейся российской агрессии".

"Он обсудил потенциальные меры реагирования США и союзников на наращивание российских войск вдоль украинских границ и будущие дипломатические контакты с Россией", – говорится в заявлении.

По словам Прайса, государственный секретарь подчеркнул, что "никаких разговоров об Украине без Украины не будет".

Как заявил в Twitter после разговора с Кулебой сам Блинкен, проходит тесное взаимодействие с Украиной, странами-членами НАТО и партнерами для "сдерживания дальнейшей российской агрессии".

В свою очередь Кулеба в Twitter также сообщил о разговоре с госсекретарем США.

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"Госсекретарь США Энтони Блинкен позвонил по итогам министерской встречи НАТО, сообщил хорошую новость: в Альянсе царит солидарность с Украиной. Мы подробно согласовали позиции Украины и США накануне переговоров с РФ в разных форматах, обсудили двустороннюю повестку дня", - написал глава МИД.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 7 января, в Брюсселе состоялась внеочередная виртуальная встреча Североатлантического совета на уровне министров иностранных дел стран-членов Альянса.

В понедельник, 10 января, в Брюсселе состоится заседание Комиссии Украина-НАТО.

Также 10 января дипломаты США и России проведут в Женеве переговоры по вопросам безопасности с целью обсуждения военной деятельности обеих стран и роста напряженности вокруг Украины.

12 января в Брюсселе состоится заседание Совета Россия-НАТО и 13 января – заседание Постоянного совета ОБСЕ, где будут обсуждаться соответствующие вопросы.

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