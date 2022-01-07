Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба согласовали позиции перед переговорами с Российской Федерацией в разных форматах, которые состоятся 10-13 января.
Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Государственного департамента США Неда Прайса по итогам телефонного разговора Блинкена и Кулебы.
В частности, госсекретарь США "подтвердил непреклонную поддержку Соединенными Штатами независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в условиях продолжающейся российской агрессии".
"Он обсудил потенциальные меры реагирования США и союзников на наращивание российских войск вдоль украинских границ и будущие дипломатические контакты с Россией", – говорится в заявлении.
По словам Прайса, государственный секретарь подчеркнул, что "никаких разговоров об Украине без Украины не будет".
Как заявил в Twitter после разговора с Кулебой сам Блинкен, проходит тесное взаимодействие с Украиной, странами-членами НАТО и партнерами для "сдерживания дальнейшей российской агрессии".
В свою очередь Кулеба в Twitter также сообщил о разговоре с госсекретарем США.
Читайте также"Готовы к диалогу": Столтенберг и Блинкен обсудили российскую агрессию
"Госсекретарь США Энтони Блинкен позвонил по итогам министерской встречи НАТО, сообщил хорошую новость: в Альянсе царит солидарность с Украиной. Мы подробно согласовали позиции Украины и США накануне переговоров с РФ в разных форматах, обсудили двустороннюю повестку дня", - написал глава МИД.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 7 января, в Брюсселе состоялась внеочередная виртуальная встреча Североатлантического совета на уровне министров иностранных дел стран-членов Альянса.
В понедельник, 10 января, в Брюсселе состоится заседание Комиссии Украина-НАТО.
Также 10 января дипломаты США и России проведут в Женеве переговоры по вопросам безопасности с целью обсуждения военной деятельности обеих стран и роста напряженности вокруг Украины.
12 января в Брюсселе состоится заседание Совета Россия-НАТО и 13 января – заседание Постоянного совета ОБСЕ, где будут обсуждаться соответствующие вопросы.