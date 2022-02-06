В США считают, что существует "очень большая вероятность того, что Владимир Путин отдаст приказ о нападении на Украину".

Россия может начать военные действия против Украины в любой день, а наступление может иметь разные формы.

Об этом заявил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан, пишет CNBC.

По его словам, вторжение России в Украину может быть неизбежным.

"В любой день Россия может начать военные действия против Украины, или еще пройдет несколько недель, или вместо этого Россия может выбрать дипломатический путь", - сказал Салливан.

По его словам, время для проведения дипломатических переговоров может сократиться. "Мы считаем, что есть очень большая вероятность того, что Владимир Путин отдаст приказ о нападении на Украину", - отметил Салливан.

Советник по нацбезопасности США считает, что нападение России на Украину может иметь разные формы, например аннексию украинского Донбасса, осуществление кибератак или полномасштабное вторжение.

"Одна из причин, почему мы так интенсивно работали в течение последних нескольких месяцев, заключается не только в том, чтобы подготовиться к непредвиденной ситуации, а чтобы быть готовыми ко всем непредвиденным ситуациям и работать с нашими союзниками и партнерами над тем, как будет выглядеть ответ в каждом из этих случаев", - отметил Салливан.

Он также сказал, что вторжение России "будет стоить украинцам огромных человеческих потерь". "Но это также, мы верим, со временем, будет стоить Владимиру Путину реальных стратегических потерь", - подчеркнул Салливан.

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Как сообщал УНИАН, издание The Washington Post сообщило, что Россия уже близка к завершению подготовки вторжения в Украину, Кремль может захватить Киев за два дня. В случае наступления из нашей страны могут бежать до 5 миллионов человек. По оценкам экспертов, на которых ссылается издание, возможность для дипломатического урегулирования ситуации все больше исключается.

Напомним, с начала ноября Россия сосредоточила вокруг Украины более 100 тысяч войск, которые Путин, по мнению западной разведки, может привлечь для полномасштабного нападения на Украину.

Уже несколько месяцев США и ЕС с Британией работают над разработкой инструментов сдерживания агрессии Кремля. В свою очередь, Москва давит на Вашингтон и НАТО ультиматумом по невступлению Украины в Альянс.

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