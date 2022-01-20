По словам Макрона, ЕС должен в ближайшее время сформировать европейское предложение по созданию нового порядка обеспечения безопасности.

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Евросоюз оперативно выработать новый план безопасности с предложениями по ослаблению напряженности в отношениях с Россией из-за обеспокоенности, что президент России Владимир Путин планирует вторжение в Украину.

ЕС должен в ближайшие недели "сформировать европейское предложение по созданию нового порядка обеспечения безопасности и стабильности", – сказал Макрон, передает Голос Америки.

"Мы должны выработать его силами европейцев, затем поделиться им с нашими союзниками в рамках НАТО, а затем вынести его на переговоры с Россией", – добавил он.

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Выступая в Европарламенте, Макрон заявил, что Франция и Германия работают над возрождением "Нормандского формата" переговоров России и Украины, направленных на соблюдение мирного соглашения 2015 года, ослабившего боевые действия на Донбассе между Вооруженными силами Украины и боевиками.

"Мы сделаем все, чтобы голос Европы, единый и сильный, по вопросам стратегических вооружений, контроля над обычными вооружениями, прозрачной деятельности военных и уважения суверенитета всех европейских государств, независимо от их истории, был услышан", – заявил Макрон.

Как сообщал УНИАН, 19 января Макрон призвал Евросоюз к "откровенному разговору" с президентом России Владимиром Путиным.