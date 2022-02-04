Французский лидер Эммануэль Макрон встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Президент Франции Эммануэль Макрон посетит Украину 8 февраля. Об этом УНИАН сообщил источник в офисе президента Украины.

Французский лидер встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Вчера глава украинского государства провел телефонный разговор с Макроном.

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Как сообщил Зеленский в Twitter, лидеры государств обсудили противодействие вызовам безопасности и активизацию мирного процесса в рамках "нормандского формата".

Стороны также согласовали дальнейшие совместные шаги для поддержания устойчивости Украины и усиления финансового и экономического взаимодействия.

Как сообщал УНИАН, 20 января Макрон призвал Евросоюз оперативно выработать новый план безопасности с предложениями по ослаблению напряженности в отношениях с Россией из-за обеспокоенности, что президент России Владимир Путин планирует вторжение в Украину.