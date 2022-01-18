Шольц призвал Кремль предпринять шаги для разрядки напряженности на границе с Украиной.

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал Кремль предпринять шаги для разрядки напряженности на границах, но не стал обрисовывать в общих чертах, какие меры может предпринять его правительство, если Россия нападет на Украину.

Об этом сообщает Bloomberg.

"Четкий сигнал Германии вместе с союзниками в ЕС и НАТО состоит в том, что любое военное вмешательство, любая угроза целостности Украины будет иметь высокую цену", — заявил Шольц в понедельник после переговоров с премьер-министром Испании Педро Санчесом, который поддержал канцлера Германии и призвал Россию к деэскалации.

Читайте такжеГлава МИД Германии рассказала, что не так с "Северным потоком-2"Шольц отметил, что ожидает от Москвы явных усилий по ослаблению кризиса, включая возобновление нормандского формата для переговоров с Францией и Германией.

"Ситуация очень серьезная, — сказал Шольц. "Теперь речь идет о том, чтобы сделать все, чтобы до военного вмешательства не дошло".

Напомним, правительство Федеративной Республики Германии не изменило позицию касательно поставок в Украину оружия. Еще в конце 2021 года глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что не поддерживает идею поставки оружия Украине. По ее мнению, "дальнейшее военное обострение не принесет Украине большей безопасности".

Вас также могут заинтересовать новости: