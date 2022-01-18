Канцлер Германии Олаф Шольц призвал Кремль предпринять шаги для разрядки напряженности на границах, но не стал обрисовывать в общих чертах, какие меры может предпринять его правительство, если Россия нападет на Украину.
Об этом сообщает Bloomberg.
"Четкий сигнал Германии вместе с союзниками в ЕС и НАТО состоит в том, что любое военное вмешательство, любая угроза целостности Украины будет иметь высокую цену", — заявил Шольц в понедельник после переговоров с премьер-министром Испании Педро Санчесом, который поддержал канцлера Германии и призвал Россию к деэскалации.
Читайте такжеГлава МИД Германии рассказала, что не так с "Северным потоком-2"Шольц отметил, что ожидает от Москвы явных усилий по ослаблению кризиса, включая возобновление нормандского формата для переговоров с Францией и Германией.
"Ситуация очень серьезная, — сказал Шольц. "Теперь речь идет о том, чтобы сделать все, чтобы до военного вмешательства не дошло".
Напомним, правительство Федеративной Республики Германии не изменило позицию касательно поставок в Украину оружия. Еще в конце 2021 года глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что не поддерживает идею поставки оружия Украине. По ее мнению, "дальнейшее военное обострение не принесет Украине большей безопасности".