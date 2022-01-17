В ночь на 14 января хакеры атаковали около 70 правительственных сайтов.

Федеративная Республика Германия поможет Украине в расследовании кибератаки на правительственные сайты, которая состоялась на прошлой неделе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом федеральный министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила в Киеве на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

"Кибератака, которая состоялась в эти дни, также является центральной темой не только сейчас, но и будет в будущем (для совместного реагирования - УНИАН)... Мы предложили и направим эксперта по вопросам безопасности технологий с целью поддержки и расследования", - сказала Бербок.

По ее словам, Германия поддержит кибербезопасность Украины.

Читайте такжеПодготовка РФ к агрессии: в Швеции прокомментировали кибератаку на украинские сайтыКак сообщал УНИАН, в ночь на 14 января было совершено хакерскую атаку на ряд украинских правительственных сайтов, в частности Министерства иностранных дел, Министерства образования и науки, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и другие. Всего было атаковано более 70 государственных веб-сайтов, 10 из которых подверглись несанкционированному вмешательству.

СБУ расследует причастность российских спецслужб к кибератаке.

В Госспецсвязи заявили, что это была самая масштабная атака на правительственные веб-ресурсы за последние четыре года.

У Мінцифри заявили, что цель атаки - не только запугать общество, но и дестабилизировать ситуацию в Украине, остановив работу государственного сектора и подорвав доверие к власти со стороны украинцев. При этом в министерстве отметили, что россияне могут вбросить в инфопространство фейки об уязвимости критической информационной инфраструктуры и о "слив" персональных данных украинцев, и заверили, что эти данные надежно защищены.

После атаки в корпорации Microsoft заявили, что ее специалисты обнаружили вредоносное программное обеспечение на десятках пораженных систем. Эти системы охватывают несколько государственных, некоммерческих организаций и организаций, занимающихся информационными технологиями, все они базируются в Украине.

Вице-президент Еврокомиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель заявлял, что Евросоюз готов отправить в Украину миссию для оказания помощи в противодействии кибератакам.