В ходе пресс-конференции Лукашенко также обвинил Зеленского в подготовке боевиков и переправке оружия на территорию Беларуси.

Глава белорусского режима Александр Лукашенко заявил, что Беларусь и Россия могут с помощью санкций сменить политический режим в Киеве, но пока делать этого не намерены.

Соответствующее заявление он сделал в ходе большой пресс-конференции, комментируя возможность введения санкций против Украины.

"С нашей стороны никаких санкций мы в отношении вас (Украины – ред.) вводить не собираемся. Если бы мы хотели поставить вас на колени, будем откровенны, мы бы это сделали в течение суток вместе с нелюбимым вами президентом Путиным. Мы бы перестали поставлять вам горюче-смазочные материалы. И завтра на вилах бы вынесли Зеленского и всех остальных", — высказался Лукашенко.

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В ходе пресс-конференции Лукашенко также обвинил президента Украины Владимира Зеленского в подготовке боевиков и переправке оружия на территорию Беларуси.

Кроме того, он сказал, что Беларусь официально признает Крым частью РФ, когда "последний российский олигарх" начнет поставлять туда продукцию. По его словам, на фоне последний действий Киева у него "развязаны руки".

Автор: Дмитрий Захаров