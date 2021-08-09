При этом он отказался называть имя своего возможного преемника.

Александр Лукашенко заявил о своем скором уходе, отвечая на вопрос о том, кто будет президентом Беларуси после него.

Речь об этом зашла 9 августа в ходе пресс-конференции Лукашенко, передает БЕЛТА.

"Не надо гадать, когда уйдет Лукашенко и так далее. Очень скоро", – сказал Лукашенко.

При этом он отказался называть имя своего возможного преемника.

Читайте также"Одна головная боль": Лукашенко высказался о союзе с Россией"Кого белорусский народ изберет, тот и будет президентом, это действительно так. Какую позицию при этом буду занимать я, я не определился", – сказал Лукашенко.

Лукашенко об Украине и союзе с Россией

Кроме того, в ходе пресс-конференции Лукашенко обвинил президента Украины Владимира Зеленского в подготовке боевиков и переправке оружия на территорию Беларуси.

"Ладно, побежал за Западом (Зеленский – ред.), плюнул на все, но зачем ты боевиков готовишь на территории Украины и оружие забрасываешь к нам сюда? Ведь оружие идет в основном с Украины", – заявил он.

А говоря о союзе с Россией, Лукашенко заявил, что Москва всегда держала Минск на расстоянии, но теперь у РФ не осталось выбора. Вместе с тем, по его словам, речи о вхождении Белоруси в состав России не идет:

"Мы – суверенные и независимые государства, наши люди очень ценят то, что спустя много веков мы стали суверенными и независимыми".

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Автор: Катерина Шварц