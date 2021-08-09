Он также заявил, что граница с Украиной "намертво закрыта".

Глава белорусского режима Александр Лукашенко обвинил президента Украины Владимира Зеленского в подготовке боевиков и переправке оружия на территорию Беларуси.

Такое заявление он сделал на большой пресс-конференции в Минске.

"Ладно, побежал за Западом (Президент Украины Владимир Зеленский. – ред.), плюнул на все, но зачем ты боевиков готовишь на территории Украины и оружие забрасываешь к нам сюда? Ведь оружие идет в основном с Украины. Сейчас мы, конечно, закрыли намертво эту границу. Зачем вы это творите, ведь народы - это же соседи, это же родные люди?" – цитирует "Белта" заявление Лукашенко.

Он сослался на публикации белорусских госСМИ, посвященных якобы переброске взрывчатки и боеприпасов из Украины.

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Лукашенко также заявил, что Беларусь официально признает Крым частью РФ, когда "последний российский олигарх" начнет поставлять туда продукцию. По его словам, на фоне последний действий Киева у него "развязаны руки".

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Автор: Дмитрий Захаров