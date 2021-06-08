В Минске убеждены, что 17 сентября "подчеркивает самодостаточность белорусской нации и государственности".



Александр Лукашенко сделал 17 сентября – день вторжения советских войск на территорию Польши и в западные регионы Украины – государственным праздником народного единства в Беларуси.

Об этом говорится в соответствующем сообщении.

В представительстве Лукашенко отмечается, что 17 сентября "стал актом исторической справедливости в отношении белорусского народа, разделенного против его воли в 1921 году по условиям Рижского мирного договора, и навсегда закрепится в национальной исторической традиции".

"Сегодня белорусский народ един в выборе стратегического курса на развитие сильной, суверенной и процветающей страны", – подчеркивают у Лукашенко.

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В Минске убеждены, что 17 сентября "подчеркивает преемственность поколений, незыблемость и самодостаточность белорусской нации и государственности".

17 сентября 1939 года оккупационные войска СССР, нарушив ряд международных соглашений, вторглись на территорию Польши, аннексировав Восточную Галиччину, Волынь, Западное Подолье и Западную Беларусь. Окончательная оккупация территорий, проведенная совместно с нацистами, длилась всего 20 дней.

Операция была инициирована тайным пактом Риббентропа-Молотова в Москве.

Нападение и последующая аннексия вызвали массовые аресты, расстрел в Катыни, депортацию народов, увеличение жертв сталинского террора среди обычных граждан.

Польша осуждает Россию за ее непризнание преступлений СССР и вольную трактовку исторических событий начала Второй мировой войны, в частности относительно подписанного пакта между Советским Союзом и нацистской Германией в 1939 году.

Москва называет же оккупацию польских и украинских земель "введением советских войск", в советской историографии ее считали "освободительным походом".

Сейчас ряд стран мира не признают за Лукашенко статуса президента из-за подтвержденных фактов фальсификации выборов в августе 2020 года и жестокого подавления свободы слова в Беларуси, продолжающееся по сей день.

В связи с ухудшением взаимоотношений с Западом Александр Лукашенко заметно наладил отношения с Москвой, которая, несмотря на призывы белорусской оппозиции осудить действия режима, избегала конфронтации со своим давним союзником.

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Автор: Яна Ставская