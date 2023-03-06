Задержанных увозят в следственный изолятор.

В Беларуси силовики проводят обыски у людей, которых преследовали по административно-политическим статьям последние три года.

По данным правозащитного центра "Весна", это связано с выведением из строя российского радиолокационного самолета А-50, находившегося на беларуском аэродроме "Мачулищи". Сообщается, что обыски и задержания проходили 4 и 5 марта.

"Вчера и сегодня в Минской области сотрудники Комитета государственной безопасности проводят обыски и аресты из-за подбитого самолета в Мачулищах. Сотрудники КГБ арестовывают всех, кто преследовался по административно-политическим статьям с 2020 по 2023 год", - говорится в сообщении.

Видео дня

Правозащитники сообщают о не менее 10 подобных случаях, задержанных после обысков увозят в следственный изолятор КГБ.

Взрывы в Мачулищах

Напомним, что взрывы на беларуском военном аэродроме прозвучали 26 февраля. Сообщалось, что в результате атаки получил повреждения радиолокационный самолет А-50У. В Беларуси это отрицали.

Через два дня правозащитники сообщили о задержании по меньшей мере шести человек, подозреваемых в причастности к этим взрывам.

Позже в сети появилось видео с дрона, который садился на российский военный самолет. В BYPOL заявили, что партизаны две недели вели разведку дронами.

Уже 3 марта было опубликовано видео непосредственно атаки дрона на А-50 под Минском.

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