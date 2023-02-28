Всех подозреваемых приговорили к двум суткам ареста.

Беларусские силовики задержали по меньшей мере шесть человек. Их подозревают во взрывах на аэродроме "Мачулищи".

По информации беларусской правозащитной организации "Весна", в Дзержинске Минской области задержали по меньшей мере шесть человек, которые могли быть причастны к взрывам на аэродроме "Мачулищи".

Отмечается, что всех подозреваемых приговорили к двум суткам ареста за "неподчинение", но они уже на свободе. При этом сообщается, что во время задержания людей избивали, но не местные полицейские, а другие силовики.

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Взрывы на аэродроме "Мачулищи" - что известно

26 февраля на аэродроме в Мачулищах прогремели взрывы. В результате начали появляться сообщения, что был атакован самолет ВКС РФ А-50. По информации аналитиков BYPOL передняя и центральная части самолета, авионика и радиолокационная антенна серьезно повреждены.

По данным британских разведчиков, шесть самолетов этого типа в рабочем состоянии у РФ. После инцидента Александр Лукашенко провел совещание с силовиками. Кремль отказался комментировать повреждения самолета.

При этом наблюдатели "Беларускі Гаюн", 26 февраля после диверсии фиксируют авиационную активность самолета центра обслуживания.

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