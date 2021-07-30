Александр Лукашенко рассказал, как Светлана Тихановская якобы пришла к нему и попросила денег, чтобы выехать из Беларуси.

Александр Лукашенко рассказал, как якобы спас лидера оппозиции Светлану Тихановскую и дал ей 15 тысяч долларов, чтобы она выехала из Беларуси.

Видео, на котором Лукашенко рассказывает свою историю произодшего, опубликовал Telegram-канал Nexta Live.

"Она говорит, это я сегодня прочитал в докладе, что ее заставили выехать из Беларуси и угрожали, что там чуть ли не детей схватят. Это после того, как их хотели сжечь в доме. Это все было подстроено, когда они собрали весь этот Координационный совет и ушли в отдельный дом. И эта дура туда поперлась", - отметил Лукашенко.

По его словам, в тот день она пришла к нему и попросила денег, чтобы выехать из Беларуси.

"Мы сделали, все что просила. Ну, едь к детям, я понимаю. Я вообще против женщин не воюю. Не успели выехать, как она звонит - говорит, что у нее нет денег. Я говорю: "Возьми, попроси у государственной компании". Сколько хочет? 15 тысяч долларов. Дали 15 тысяч долларов, это все-таки дети. Вот что было. И она сегодня говорит о том, что ей угрожали, что детей от нее отнимали, мерзавка! Первый раз о ней говорю, хотя с женщинами не воюю", - заявил Лукашенко.

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Протесты в Беларуси: что было

Протесты в Беларуси вспыхнули в августе 2020 года – люди вышли на улицы в связи с фальсификацией президентских выборов Александром Лукашенко. Демонстранты требовали проведения повторного голосования.

Волну протестов возглавила жена оппозиционера Сергея Тихановского Светлана. После ареста мужа она переехала в Литву.

Силовики разогнали акции. В результате столкновений сотни граждан пострадали, правозащитники сообщали об убитых.

Политические преследования в стране продолжаются до сих пор. В частности, оказывается давление на правозащитные организации и независимые медиа. Ряд стран мира не признают за Лукашенко статуса президента.

23 мая этого года Лукашенко приказал посадить пассажирский самолет в аэропорту Минска, на борту которого находился журналист Роман Протасевич. Это вызвало новое обсуждение в ЕС и США о введении следующего пакета санкций против Беларуси.

Автор: Денис Прядко