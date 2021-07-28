Стороны обсудили политические события в Беларуси.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская встретилась с президентом США Джо Байденом в Белом доме.

Об этом она сообщила в Telegram.

Стороны обсудили политические события в Беларуси.

По словам Тихановской, речь шла, в частности, о решении кризиса путем свободных выборов президента Республики и ключевой роли в налаживании диалога с Лукашенко представителей ООН и ОБСЕ.

Читайте такжеВ Беларуси признали экстремистским главный оппозиционный каналТакже оппозиционерка заявила, что протесты в Беларуси "не связаны с геополитикой. Это демократический выбор белорусов, и моральный долг США – поддержать нас".

Тихановская настаивает на освобождении всех политзаключенных и непризнании решений, принятых Лукашенко.

В Twitter Джо Байдена появилось соответствующее сообщение о встрече с Тихановской.

"Для меня было честью встретиться со Светланой Тихановской. Соединённые Штаты остаются с народом Беларуси в его стремлении к демократии и всеобщим правам человека", - говорится на странице Байдена в соцсети.

Протесты в Беларуси вспыхнули в августе 2020 года – люди вышли на улицы в связи с фальсификацией президентских выборов Александром Лукашенко. Демонстранты требовали проведения повторного голосования.

Волну протестов возглавила жена оппозиционера Сергея Тихановского Светлана. После ареста мужа она переехала в Литву.

Силовики разогнали акции. В результате столкновений сотни граждан пострадали, правозащитники сообщали об убитых.

Политические преследования в стране продолжаются до сих пор. В частности, оказывается давление на правозащитные организации и независимые медиа. Ряд стран мира не признают за Лукашенко статуса президента.

23 мая этого года Лукашенко приказал посадить пассажирский самолет в аэропорту Минска, на борту которого находился журналист Роман Протасевич. Это вызвало новое обсуждение в ЕС и США о введении следующего пакета санкций против Беларуси.

Автор: Яна Ставская