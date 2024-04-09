По мнению авторов законопроекта, граждане РФ и Беларуси могут быть завербованы на родине и выполнять в Литве задачи разведки.

В парламенте Литвы предлагают аннулировать вид на жительство белорусам и россиянам за частые поездки на родину. Об этом информирует The Moscow Times со ссылкой на соответствующий законопроект, внесенный в Сейм страны.

Согласно документу, Литва будет аннулировать вид на жительство белорусам и россиянам, если те будут ездить на родину более одного раза в месяц.

"Было бы целесообразно отменить разрешение, выданное гражданам Беларуси на временное проживание в Литве, если они ездят в Беларусь более одного раза в месяц в течение последних 12 месяцев", - говорится в законопроекте.

Отмечается, что подобные санкции касаются и россиян. По мнению авторов документа, граждане России и Беларуси могут быть завербованы на родине и выполнять в Литве задачи разведки. Кроме того, вид на жительство предлагают аннулировать, если россияне и белорусы публично одобрили военную агрессию против Украины или систематически распространяют ложную информацию, которая "противоречит интересам общества или государства".

"С начала войны в Украине в стране было аннулировано 2 905 видов на жительство россиян и белорусов. С начала российского вторжения в Литву с просьбой временного вида обратились более 55 тысяч граждан России и Беларуси, еще 38 тысяч подали документы на получение постоянного вида на жительство", - пишет СМИ.

Отношения Литвы с РФ - последние новости

Посольство России в Литве две ночи подряд забрасывали коктейлями Молотова. Впервые дипломатическое представительство атаковали в 2:15 ночи 7 апреля, второй раз - через сутки, в 2:46 ночи 8 апреля.

По словам представителей полиции Литвы, оба раза бутылку с горючей жидкостью бросали на территорию посольства РФ не со стороны главного охраняемого входа, а с противоположной стороны, где расположен консульский отдел, который закрыт в выходные и в ночное время.

Также УНИАН сообщал, что в Литву начали прибывать немецкие военные для укрепления восточных границ НАТО. Всего в страну планируется перебросить около 5 тысяч немецких солдат.

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