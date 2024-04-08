Полиция начала расследование, однако пока никто не арестован.

В посольство России в Вильнюсе две ночи подряд - 7 и 8 апреля - бросали коктейли Молотова. Как сообщает Delfi.lt, по данным полиции Литвы, в первый раз дипломатическое представительство атаковали в 2:15 ночи 7 апреля, во второй — спустя сутки, в 2:46 ночи 8 апреля.

Как сообщает Lrytas.lt, по словам чиновников, оба раза бутылку с горючей жидкостью бросали на территорию российского посольства не со стороны парадного входа, которій охраняется, а с противоположной стороны, где расположен консульский отдел. Этот отдел закрыт по выходным и в ночное время. По предварительным данным, брошенная в ночь на воскресенье бутылка с горючей жидкостью не загорелась, загорелось только содержимое бутылки, брошенной в ночь на понедельник.

При этом место, с которого была осуществлена ​​атака, попадает в поле зрения камер видеонаблюдения. Видео с этих камер, на которых видно, как человек бросает бутылки, сотрудники посольства передали органам, ведущим досудебное расследование.

Видео дня

Однако пока никто не арестован в связи с нападением.

На момент публикации в посольстве РФ в Литве, а также в МИД России не комментировали случившееся.

Посольства России - новости

Ранее Австралия отобрала у Росии участок под строительство нового посольства, поскольку эта земля находится в непосредственной близости от здания австралийского парламента.

Также ранее Эстония объявила персоной нон-грата и выслала из страны сотрудника посольства России.

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