Российская сторона в очередной раз сыплет оскорблениями.

Между Вильнюсом и Москвой возник спор из-за переименования музея в Калининграде. У Путина заявили, что литовцы "имеют территориальные претензии".

Президент Литвы Гитанас Науседа в микроблоге X раскритиковал решение России переименовать музей, посвященный классику литовской литературы Кристионасу Донелайтису. Он назвал это еще одной неприемлемой попыткой переписать историю, отметив, что Караляучиус никогда не станет Калининградом:

"Несмотря на то, что древние жители Малой Литвы, которая сейчас является частью так называемой Калининградской области, уже давно выехали, последние признаки литовской культуры там должны быть сохранены".

Официальный спикер Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова назвала лидера Литвы "очередной картонной дурилкой с влажными историческими фантазиями".

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"Современным литовским политикам рекомендую учить историю и позаботиться о соблюдении прав человека в своей стране, а также навалиться на загибающееся "народное" хозяйство. Есть чем заняться, если так заботятся о своей идентичности, от которой за несколько десятилетий "независимости" уже почти ничего не осталось", - написала она в Telegram.

Между тем пресс-секретарь кремлевского правителя Дмитрий Песков заявил, что Литва является для Российской Федерации недружественной и враждебно настроенной страной:

"Которая, как выясняется, имеет территориальные претензии. Это оправдывает наши глубокие опасения и оправдывает все нынешние и будущие меры по безопасности".

Споры вокруг города

Напомним, в начале полномасштабного вторжения чешский евродепутат Томаш Здеховский распространил шутку о разделе Калининградской области между Польшей и Чехией.

Впоследствии в Польше рекомендовали называть Калининград и область Крулевцем и Крулевецкой областью. В Латвии выбрали латышское Караляучи или немецкое Кенигсберг, в Эстонии - Кенигсберг, а в Литве - Караляучюс.

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