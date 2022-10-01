Чешский евродепутат Томаш Здеховский в своем Twitter поделился сатирической шуткой относительно распределения российской Калининградской области между Польшей и Чехией.
Об этом сообщает чешское издание iDnes.
В частности, политик перепостил твит анонимного автора из Польши.
"Настало время разделить Калининград, чтобы наши чешские братья наконец имели выход к морю", - говорится в оригинальной заметке.
В России эту шутку уже назвали "реваншистским заявлением".
Здеховский на это ответил, что Россия должна быть готова к тому, что, если она пытается аннексировать чужую территорию на основе фейковых референдумов, это может спровоцировать дискуссии о том, стоит ли покидать ей Калининград.
"Я считаю, что дебаты являются законными, и что Россия должна действительно обдумать свои будущие международные шаги", - подчеркнул он.
Политик добавил, что изначально город был основан в честь чешского короля Пршемысла Отакара II. Здеховский также заявил, что не удивлен, что в РФ его шутку восприняли серьезно.
"Я думаю, что россияне воспринимают себя слишком серьезно, как с точки зрения политики, так и с точки зрения международных отношений. Нам нужно больше держать им зеркало и показывать, что мы не боимся их и их угроз и что мы готовы поддержать Украину в ее борьбе за возвращение всех территорий", – подытожил чешский евродепутат.
Как известно, до Второй мировой Калининград принадлежал Германии. Однако Потсдамская конференция 1945 года решила передать большую часть территории Восточной Пруссии СССР. Таким образом РФ получила новый регион. В дальнейшем Германия в правовых документах отказывалась претендовать на эти земли.
Попытка аннексии украинских территорий
Российские захватчики 23-27 сентября провели на оккупированных частях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей псевдореферендумы с целью присоединения к Российской Федерации.
30 сентября президент РФ Владимир Путин заявил о готовности присоединить временно оккупированные территории в Россию.
В МИД Российской Федерации заявили, что на "присоединенные" к РФ территории будет распространяться ядерная доктрина.
Страны "Большой семерки" и Европейского союза заявили, что введут санкции против РФ за организацию этих псевдореферендумов.
Как ранее сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский созвал на 30 сентября заседание СНБО. В ответ на попытку аннексии территорий Украина подала заявку на членство в НАТО.