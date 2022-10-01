По его словам, Россия должна быть готова к тому, что, если она пытается аннексировать чужую территорию, то и у нее могут что-то забрать.

Чешский евродепутат Томаш Здеховский в своем Twitter поделился сатирической шуткой относительно распределения российской Калининградской области между Польшей и Чехией.

Об этом сообщает чешское издание iDnes.

В частности, политик перепостил твит анонимного автора из Польши.

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"Настало время разделить Калининград, чтобы наши чешские братья наконец имели выход к морю", - говорится в оригинальной заметке.

В России эту шутку уже назвали "реваншистским заявлением".

Здеховский на это ответил, что Россия должна быть готова к тому, что, если она пытается аннексировать чужую территорию на основе фейковых референдумов, это может спровоцировать дискуссии о том, стоит ли покидать ей Калининград.

"Я считаю, что дебаты являются законными, и что Россия должна действительно обдумать свои будущие международные шаги", - подчеркнул он.

Политик добавил, что изначально город был основан в честь чешского короля Пршемысла Отакара II. Здеховский также заявил, что не удивлен, что в РФ его шутку восприняли серьезно.

"Я думаю, что россияне воспринимают себя слишком серьезно, как с точки зрения политики, так и с точки зрения международных отношений. Нам нужно больше держать им зеркало и показывать, что мы не боимся их и их угроз и что мы готовы поддержать Украину в ее борьбе за возвращение всех территорий", – подытожил чешский евродепутат.

Как известно, до Второй мировой Калининград принадлежал Германии. Однако Потсдамская конференция 1945 года решила передать большую часть территории Восточной Пруссии СССР. Таким образом РФ получила новый регион. В дальнейшем Германия в правовых документах отказывалась претендовать на эти земли.

Попытка аннексии украинских территорий

Российские захватчики 23-27 сентября провели на оккупированных частях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей псевдореферендумы с целью присоединения к Российской Федерации.

30 сентября президент РФ Владимир Путин заявил о готовности присоединить временно оккупированные территории в Россию.

В МИД Российской Федерации заявили, что на "присоединенные" к РФ территории будет распространяться ядерная доктрина.

Страны "Большой семерки" и Европейского союза заявили, что введут санкции против РФ за организацию этих псевдореферендумов.

Как ранее сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский созвал на 30 сентября заседание СНБО. В ответ на попытку аннексии территорий Украина подала заявку на членство в НАТО.

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