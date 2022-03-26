Он подчеркнул, что эта территория никогда не была российской.

Польский генерал, экс-командующий Сухопутными войсками Вальдемар Скшипчак заявил, что Польша имеет право претендовать на "оккупированную Россией" Калининградскую область.

Об этом сообщает Dо Rzeczy.

Военный сначала сказал, что Калининградская область является территорией, "которая находится под российской оккупацией с 1945 года".

Затем он подчеркнул, что эта территория никогда не была русской, а исторически принадлежала Пруссии и Польше.

"Может, стоит попросить эту Калининградскую область, которая, по-моему, является частью Польши. У нас есть право иметь претензии на эту территорию, которую сейчас оккупирует РФ", - ответил генерал.

Скшипчак добавил, что Калининградская область не имеет военного значения".

Ранее кремлевские пропагандисты неоднократно высказывали территориальные претензии "на исторические земли" стран Балтии, Украины и Польши.

В одном из эфиров на федеральном канале кремлевские "эксперты" даже показывали карту возможного вторжения в страны НАТО с открытием коридора в Калининградской области.

До 1945 года Калининградская область принадлежала Пруссии и называлась Кенигсберг. После Второй мировой войны его отдали Советскому Союзу.

В первые годы оккупации СССР советские войска переименовали город в честь "всесоюзного" старосты Калинина, который не имел к местности никакого отношения, начали уничтожать местную архитектуру, а тамошнее население депортировать в Германию.

В город переселили советских граждан.

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