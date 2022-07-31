Пятрас Ауштрявичюс считает, что не все на Западе готовы к проигрышу России.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заиграет со многими странами, потому что хочет выглядеть лидером, который имеет влияние. У Москвы пока еще есть ресурсы для войны.

Об этом литовский политик и дипломат, депутат Европейского парламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюса рассказал в интервью Фактам.

"Наверное, трудно говорить о разных стратегиях победы или, скажем так, окончании нынешней агрессии россии против Украины, потому что я не знаю, можно ли найти тех, кто сказал бы четко и уверенно, как это все еще может вернуться. Следует оценивать все факторы и их важность, и значимость для нас", – отметил Ауштрявичюса.

При этом он считает, что "не все на Западе готовы к проигрышу России, особенно в нынешний период, когда Путин заиграет со многими, поскольку хочет выглядеть лидером, который не поражен и имеет влияние". Кроме того, он указал, что у России есть ресурсы для ведения войны.

Также он считает, что социально-экономическая и энергетическая ситуация на Западе подталкивает некоторых политиков к решениям для окончания войны.

"Хотя я не верю, что с его завершением (конфликта – УНИАН) ситуация на мировых рынках, в частности энергетическом, сразу стабилизируется. Потому что играют роль и другие факторы", – подытожил дипломат.

Как ранее сообщал УНИАН, президент РФ Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы Российской Федерации получат комплексы гиперзвуковых крылатых ракет "Циркон" в ближайшие месяцы.

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