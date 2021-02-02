Отмечается, что переговоры будут сосредоточены на укреплении сотрудничества между ОБСЕ и РФ.

Действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, министр иностранных дел Королевства Швеция Анн Линде посетит Москву для обсуждения вопросов безопасности и сотрудничества в Европе.

Об этом сообщает сайт ОБСЕ.

Так, 2 февраля она встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Отмечается, что переговоры будут сосредоточены на укреплении сотрудничества между ОБСЕ и РФ.

Также Линде встретится с другими российскими должностными лицами для обсуждения приоритетов шведского председательства в ОБСЕ, в том числе вопросов, касающихся безопасности и сотрудничества в Европе, привлечения женщин к повестке дня мира и безопасности и расширения экономических возможностей для женщин.

Кроме того, она встретится с представителями гражданского общества, учеными и экспертами.

Анн Линде: позиция по оккупации Донбасса и Крыма

14 января Линде во время представления приоритетов председательства Швеции в ОБСЕ в 2021 году заявила, что территориальная целостность Украины должна быть восстановлена, включая территорию оккупированного Россией Крыма. По ее мнению, ситуация в Украине требует направленного внимания ОБСЕ.

20 января Линде посетила зону проведения операции Объединенных сил и заявила о приоритетности урегулирования ситуации на Донбассе. Линде призывает делать больше для улучшения условий жизни гражданского населения на Донбассе.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виталий Саенко