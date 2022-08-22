Мэлон и ее партия "Братья Италии" лидирует в опросах в преддверии национальных выборов, назначенных на 25 сентября.

Лидера ультраправой партии "Братья Италии" Джорджию Мелони, которая является фавориткой на пост премьер-министра страны, обвинили в позорной предвыборной агитации после публикации видео со сценой изнасилования украинки в городе Пьяченца.

Как сообщает Reuters, по словам местных чиновников, утром 21 августа на 55-летнюю украинку на тротуаре в историческом центре города Пьяченца напал искатель убежища из Гвинеи. Инцидент снял на видео кто-то из квартиры с видом на улицу, и нападавшего задержали.

Полиция подтвердила задержание и сообщила, что он будет находиться под стражей, пока идет расследование. Пострадавшую в шоковом состоянии забрали в больницу.

Мэлони, чья партия "Братья Италии" лидирует в опросах в преддверии национальных выборов 25 сентября, опубликовала в своем Twitter видео с вебсайта газеты, изображение на котором полностью размыто, но отчетливо слышны крики женщины.

"Нельзя молчать перед лицом этого жестокого эпизода сексуального насилия над украинской женщиной, совершенного днем в Пьяченце искателем убежища", - прокомментировала видео Мэлони.

"Обнимаю эту женщину. Я сделаю все возможное, чтобы восстановить безопасность в наших городах", - заявила она.

Твит вызвал шквал критики в сети, в том числе со стороны политических оппонентов Мэлони.

"Неприлично использовать изображение изнасилования. Еще более неприлично делать это с целью выборов", - написал в Twitter Энрико Летта, председатель левоцентристской Демократической партии. В посте Летты было сказано: "Уважение к людям и жертвам всегда стоит на первом месте".

Другой лидер центристов Карло Календа назвал твит Мэлони "аморальным".

А Игиаба Скего, выдающаяся итальянская писательница сомалийского происхождения, обвинила Мэлони в эксплуатации жертвы изнасилования.

Мэлони, которая призвала к военно-морской блокаде Северной Африки, чтобы не дать лодкам с мигрантами попасть в Италию, заявила в Facebook, что ее соперники использовали изнасилование, чтобы напасть на нее, игнорируя жертву, чтобы избежать того, что она назвала чрезвычайной ситуацией с иммиграцией.

Как сообщал УНИАН, 21 июля президент Италии распустил парламент после того, как премьер Марио Драги ушел в отставку.

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