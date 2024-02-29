На прошлой неделе ему исполнилось 82 года.

Лидер меньшинства Республиканской партии в Сенате США Митч Макконнелл решил покинуть свой пост в ноябре 2024 года.

Как говорится в заявлении политика, на прошлой неделе ему исполнилось 82 года. Карьера сенатора началась еще в 1980-х годах при президентстве Рональда Рейгана.

"Но один из самых недооцененных жизненных талантов - это знать, когда время переходить к следующему разделу жизни", - подчеркнул Макконнелл.

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По его словам, это будет его последний срок на посту республиканского лидера в Сенате.

"Однако в ближайшее время я никуда не уеду. Я буду выполнять работу, порученную мне коллегами, до тех пор, пока в ноябре мы не выберем нового лидера и он не встанет у руля в январе следующего года", - рассказал сенатор.

Законодатель убежден, что пришло время для "следующего поколения лидеров".

Как известно, Макконнелл был сенатором с 1985 года и был лидером республиканцев в Сенате 18 лет, что является рекордом на подобной должности. С начала большой войны он был одним из главных сторонников усиления военной помощи Украине.

Война в Украине - помощь от США

Сенат США 13 февраля окончательно поддержал пакетный законопроект о предоставлении финансовой помощи Украине, однако Палата представителей его все еще не приняла.

27 февраля в Белом доме прошла встреча представителей Конгресса с президентом Джо Байденом.

Кроме того, спикеры парламентов 23 стран и руководительница Европарламента Роберта Метсола обратились к спикеру Палаты представителей США Майку Джонсону с призывом вынести на рассмотрение законопроект, который предусматривает более чем 60 млрд долларов помощи Украине.

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