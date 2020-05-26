Еще одна страна легализировала однополые браки
15:18, 26 мая 2020Мир
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Президент страны пояснил, что целью решения является борьба с любыми проявлениями дискриминации.
ЛГБТ в мире - легализация однополых браков: страны / УНИАН
С 26 мая в Коста-Рике можно официально жениться однополым парам.
Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на соответствующее решение властей.
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Президент страны Альваро Карлос объяснил, что целью решения является борьба с любыми проявлениями дискриминации.
Первыми гражданами, которые заключили однополый брак, стали две женщины. Из-за угрозы распространения COVID-19 церемония проходила без гостей. Церемонию транслировало государственное телевидение.
Ранее две женщины стали первой однополой парой, поженившейся в Северной Ирландии.
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