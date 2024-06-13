Leopard 2A-RC 3.0 получил безэкипажную башню и современный автомат зарядки.

Немецко-французский концерн KNDS (KMW+Nexter Defense Systems) представил танк Leopard 2A-RC 3.0, который в широком смысле стал очередной модернизацией знаменитого Leopard 2. Впрочем, новинка имеет очень интересные отличия, которые могут заложить основу для танка нового поколения. Об этом сообщает Army Recognition.

Leopard 2A-RC 3.0 получил безэкипажную башню и современный автомат заряжания, который будет обеспечивать скорострельность в 3 выстрела за 10 секунд. Экипаж будет размещаться в корпусе танка и получит новый уровень защиты. Его численность сократится до трех человек.

Фактически на базе "Леопарда" европейцы создали нечто очень похожее в концептуальном плане на российский Т-14 "Армата", главной особенностью которого также стала безэкипажная башня.

Видео дня

Впрочем, европейцы пошли несколько дальше: сообщается, что Leopard 2A-RC 3.0 сможет оснащаться как классической 120-мм пушкой, так и принципиально новыми 130-мм и 140-мм перспективными разборками. Напомним, недавно KNDS протестировал танковую пушку Ascalon.

Leopard 2A-RC 3.0 может иметь вес менее 60 т. Танк планируют оснащать двигателем мощностью 1500 л. с., он будет способен развивать скорость более 65 км/ч. Запас хода составит 460 км.

Перспективное оружие - что достойно внимания

Сейчас Франция и Германия активно работают над танком нового поколения, который получил условное название MGCS (Main Ground Combat System). Недавно стороны подписали "прорывное" соглашение по его разработке.

Также напомним, что недавно в Европе представили концепт беспилотного "истребителя", который сможет действовать вместе с пилотируемыми самолетами, такими как Eurofighter Typhoon.

Вас также могут заинтересовать новости: