Европейцы хотят побороть скепсис насчет перехода на новый танковый калибр, считают журналисты.

Европейский холдинг оборонной промышленности KNDS - компания-производитель САУ Caesar, показал испытания танковой пушки Ascalon, которую разрабатывают специально для танка нового поколения MGCS.

Об этом сообщает Defense Express. Наиболее важной особенностью новинки можно назвать легкую смену калибра со 120-мм на новый 140-мм. По словам разработчиков, это можно сделать всего за один час.

Очевидно, таким образом европейцы хотят побороть скепсис насчет перехода на новый танковый калибр. Последнее требует закупки новых боеприпасов, а также ставит логистические вызовы.

При этом не существует никаких сомнений в том, что 140-мм пушка даст танку гораздо большую огневую мощь, чем традиционные 120-мм пушки, установленные на танках Leopard 2 или Abrams. Это, в частности, решает вопрос пробития вражеских танков на ближайшие полвека.

В KNDS надеются создать саму пушку, автомат заряжания и целую линейку новых боеприпасов. Испытать Ascalon непосредственно на танке могут пройти примерно в 2025-м.

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Программа MGCS предусматривает создание принципиально нового танка, который мог бы заменить Leclerc и Leopard 2. Предполагается, что он появится примерно в середине 2030-х.

Ранее сообщалось, что Франция и Германия достигли прорыва в разработке танка нового поколения. Также известно о планах Берлина и Парижа создать дальнобойное ударное оружие и истребитель нового поколения, известный как Future Combat Air System.

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