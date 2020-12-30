Одобренный документ разрешает прерывать беременность без медицинских показаний на сроке до 14 недель.

Верхняя палата Национального конгресса Аргентины одобрила законопроект о легализации абортов в стране.

Читайте также"Нужны мир и обсуждение": правительство Польши приостановило решение о запрете абортовОб этом сообщается в официальном "Твиттере" сената. В частности, за принятие документа проголосовали 38 сенаторов, 29 проголосовали "против", один воздержался. Одобренный документ разрешает прерывать беременность без медицинских показаний на сроке до 14 недель.

Во время голосования перед зданием аргентинского парламента в Буэнос-Айресе собралась большая толпа сторонников закона об абортах, многие из них после принятия документа начали плакать и обниматься, передает Би-би-си.

Перед голосованием в палате прошла бурная дискуссия.

"Исполнительная власть приняла сложное, но смелое решение. Проще всего продолжать смотреть на другую сторону, то есть продолжать делать то, что делало государство на протяжении веков. Но аборты существуют, и женщины делают аборты", - отметила сенатор Анабель Сагасти от правящей Хустисиалистской партии.

"Каждый год проводятся тысячи абортов, каждые 10 дней одна женщина умирает из-за неумело сделанного аборта, это проблема общественного здоровья. Мы должны доверить это решение каждой женщине, поскольку именно она здесь ключевое лицо, и никто не должен указывать ей, что делать", - заявил сенатор Мартин Лусто.

"Если этот документ станет законом, то он привлечет столько внимания именно к абортам и к их быстрой доступности, что это может стать неким прикрытием для насилия в отношении женщин и детей", - предупреждала сенатор Мария Тапиа.

Легализация абортов в Аргентине

Закон был внесен в парламент президентом Аргентины Альберто Фернандесом, который отмечал, что легализация прерывания беременности позволит не только сохранить женщинам жизнь, но и даст им возможность иметь детей в будущем.

Ранее аборты в Аргентине были разрешены только в случае изнасилования, а также при угрозе жизни матери или плода.

В каких странах Латинской Америки разрешены аборты

На сегодняшний день аборты в Латинской Америке разрешены только в Уругвае, на Кубе и в Гайане. В Мексике добровольное прерывание беременности возможно лишь в столице страны Мехико.

Полностью аборты запрещены в Чили, Суринаме, Сальвадоре, Гаити, Гондурасе, Никарагуа и Доминиканской Республике. В других странах они разрешены только по медицинским показаниям.

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Автор: УНИАН