В результате инцидента были задержаны 23 поезда примерно на 50 минут.

В Германии лебедь заблокировал линию на высокоскоростной железной дороге между Касселем и Геттингеном.

Читайте такжеНа Харьковщине раненого лебедя спасли из ледяной ловушки (видео)Об этом пишет The Guardian.

Птица остановился на железнодорожных путях после того, как другой лебедь погиб, задев линию электропередач.

Пожарные привезли специальное оборудование для того, чтобы забрать погибшего лебедя с воздушных линий, а второго лебедя с колеи. Живую птицу выпустили в реку Фульда.

По данным полиции, в результате инцидента были задержаны 23 поезда примерно на 50 минут.

Ранее наблюдалось, что лебеди, видимо, оплакивают своих партнеров - птицы остаются вблизи места гибели другого.

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Автор: Людмила Жерновская